Анюков: пока не готов физически на 100 процентов

Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Анюков дал комментарий после поражения со счётом 2:3 в домашнем матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

«Первую часть матча мы провалили полностью. Начали, можно сказать, с 0:2. А отыгрываться при таком счёте тяжело. Но парни всё равно молодцы. Все бились до конца. Если бы не такое начало, то счёт был бы другим. Мы будем прибавлять с каждой игрой.

Как себя чувствую? Потихоньку набираю с каждой тренировкой и игрой. Всё будет нормально. Физически ещё на 100 процентов не готов», — приводит слова 36-летнего защитника пресс-служба самарского клуба.

В 3-м туре РПЛ «Крылья Советов» на выезде 27 июля сыграют с «Уфой», а «Арсенал» на следующий день дома встретится с «Ростовом».