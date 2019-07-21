Выиграй сезонную подписку на матчи английской Премьер-лиги!
«Чемпионат» в своём телеграм-канале запустил розыгрыш двух сезонных подписок на английскую Премьер-Лигу от «Okko Спорт».
Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.
Напомним, в рамках контракта Rambler Group и АПЛ онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет прямые трансляции всех матчей английской Премьер-лиги, а также другой связанный с ними контент: аналитические, информационные и развлекательные передачи. До 31 июля все матчи нового сезона АПЛ можно купить по специальной цене.
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