Гризманн: заплакал, узнав о переходе в «Барселону»
Новичок «Барселоны» нападающий Антуан Гризманн рассказал, как отреагировал на новость о переходе в каталонский клуб из мадридского «Атлетико».
«Позвонил отцу и начал плакать от счастья, потому что знал, что теперь всё закончено. В тот момент я был с друзьями, женой и детьми. Это было потрясающе», — приводит слова Гризманна Marca.
Напомним, «Барселона» купила Гризманна за € 120 млн, выплатив полную сумму отступных. Однако «Атлетико» намерен получить от каталонцев ещё € 80 млн за трансфер француза. Руководство мадридского клуба утверждает, что владеет документами, доказывающими наличие соглашения между «Барселоной» и Гризманном, подписанного ещё 9 марта. Антуан заключил с каталонцами пятилетний контракт и будет выступать под 17-м номером.
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