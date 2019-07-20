Неймар уверен, что «Барселона» скоро сделает заманчивое предложение «ПСЖ»

Нападающий Неймар уверен, что каталонская «Барселона» в скором времени сделает хорошее предложение «Пари Сен-Жермен» о его трансфере, которое будет включать деньги и игроков. Бразилец и его окружение рассчитывают, что оно убедит французский клуб согласиться заключить сделку, сообщает ESPN FC.

По информации издания, «ПСЖ» ещё не получил ни одного официального предложения о приобретении Неймара. Однако это может быть только вопросом времени, поскольку в обсуждениях задействован суперагент Пини Захави, уверенный, что сине-гранатовые скоро найдут деньги на трансфер.

«Барселона» надеется, что действующие чемпионы французской Лиги 1 согласятся снизить финансовые запросы. Каталонцы рассчитывают, что на это повлияют не лучшие отношения между Неймаром и руководством «ПСЖ».