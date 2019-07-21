Кононов: не будь судейских скандалов в обоих турах, «Спартак» набрал бы 6 очков

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после ничьей со счётом 2:2 в выездном матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» сказал, что его команда могла бы одержать две победы на старте нынешнего сезона.
«Что бы было со «Спартаком», не будь судейских скандалов в обоих турах? Я не любитель прогнозов, но, думаю, мы бы выиграли и набрали шесть очков.
Связано ли с судейством то, что «Спартак» по-разному играет в чемпионате и еврокубках? Нет, это связано с тем, что уровень европейских команд достаточно высок. На протяжении всех 90 минут команды бегут, играют и прессингуют. К этому нужно стремиться любой команде РПЛ», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Напомним, в 1-м туре красно-белые на своём поле со счётом 1:0 обыграли «Сочи».
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