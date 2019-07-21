Гацкан: не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это «Спартак»

Капитан «Ростова» Александр Гацкан дал комментарий по окончании своего последнего матча за жёлто-синих.
«Сейчас только позитивные эмоции, всё супер. Спасибо огромное болельщикам, руководству. Я всегда был рад играть за эту команду и отдал ей 11 лет. Могу только позитивно говорить про «Ростов». Жизнь продолжается, идём вперёд и надеемся, что дальше буду в футболе. Конечно, грустинка в голосе есть.
Конечно, тяжело ходить в такую игру, но наша профессия — выходить и доказывать, показывать результат. Мы были достойны выиграть. Была пара моментов, когда я не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это «Спартак». Выходил с мыслью, что сейчас должны забить. Было бы лучше, забей я, но ничего.
Позитивно отношусь к системе VAR. Думаю, это чуть поможет. Даже в сегодняшней игре можно было посмотреть и сразу поставить. Это было бы правильнее.
Что касается продолжения карьеры, официально ничего нет. На следующей неделе что-то будет, наверное», — передаёт слова Гацкана корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.
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