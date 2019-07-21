Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Агент сообщил о переходе Гацкана в «Крылья Советов»

Агент сообщил о переходе Гацкана в «Крылья Советов»
Футбол / РПЛ 0

Футбольный агент Алексей Сафонов после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» (2:2) сообщил, что капитан жёлто-синих Александр Гацкан продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов».

«Рассказов увы сыграл в концовке за «Ростов». Символично, что при Гацкане сравняли счёт. Удачи ему в «Крыльях Советов», — написал Сафонов на своей странице в «Твиттере».

Гацкан защищал цвета «Ростова» с 2008 года. За это время он провёл в составе команды 314 матчей и забил 24 мяча. Вместе с жёлто-синими полузащитник стал обладателем Кубка России в сезоне-2013/14. До перехода в «Ростов» 35-летний футболист играл в казанском «Рубине» и челябинском «Спартаке». За национальную команду Молдавии Александр выступал с 2005 по 2018 год.

Гацкан прокомментировал уход из «Ростова» после 11 лет в клубе
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент