Агент сообщил о переходе Гацкана в «Крылья Советов»
Футбольный агент Алексей Сафонов после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» (2:2) сообщил, что капитан жёлто-синих Александр Гацкан продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов».
«Рассказов увы сыграл в концовке за «Ростов». Символично, что при Гацкане сравняли счёт. Удачи ему в «Крыльях Советов», — написал Сафонов на своей странице в «Твиттере».
Гацкан защищал цвета «Ростова» с 2008 года. За это время он провёл в составе команды 314 матчей и забил 24 мяча. Вместе с жёлто-синими полузащитник стал обладателем Кубка России в сезоне-2013/14. До перехода в «Ростов» 35-летний футболист играл в казанском «Рубине» и челябинском «Спартаке». За национальную команду Молдавии Александр выступал с 2005 по 2018 год.
Гацкан прокомментировал уход из «Ростова» после 11 лет в клубе
- 21 июля 2019
-
01:59
-
01:28
-
01:11
-
01:05
-
00:58
-
00:52
-
00:47
-
00:47
-
00:40
-
00:30
-
00:26
-
00:19
-
00:13
-
00:10
- 20 июля 2019
-
23:55
-
23:35
-
23:34
-
23:28
-
23:26
-
23:03
-
22:54
-
22:46
-
22:34
-
22:33
-
22:23
-
22:18
-
22:09
-
22:08
-
21:57
-
21:54
-
21:44
-
21:33
-
21:33
-
21:29
-
21:14
Партнерский контент