Агент сообщил о переходе Гацкана в «Крылья Советов»

Футбольный агент Алексей Сафонов после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» (2:2) сообщил, что капитан жёлто-синих Александр Гацкан продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов».

«Рассказов увы сыграл в концовке за «Ростов». Символично, что при Гацкане сравняли счёт. Удачи ему в «Крыльях Советов», — написал Сафонов на своей странице в «Твиттере».

Гацкан защищал цвета «Ростова» с 2008 года. За это время он провёл в составе команды 314 матчей и забил 24 мяча. Вместе с жёлто-синими полузащитник стал обладателем Кубка России в сезоне-2013/14. До перехода в «Ростов» 35-летний футболист играл в казанском «Рубине» и челябинском «Спартаке». За национальную команду Молдавии Александр выступал с 2005 по 2018 год.