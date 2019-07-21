Понсе: этот матч должен быть для нас хорошим уроком — нужно биться до конца

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе, перешедший в московский клуб из «Ромы», прокомментировал ничейный исход выездного матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2).



«Сегодня была сделана большая работа. Тем обиднее, что не смогли удержать победу, потеряли такие желанные и нужные три очка на последних минутах. Это всегда тяжело.



В сегодняшней игре, в отличие от первой, было намного больше пространства и манёвра для атаки. Этот матч должен быть для нас хорошим уроком: нужно биться до конца и добиваться положительного результата», — передаёт слова Понсе корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Тамбовом». Матч состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» 27 июля и начнётся в 16:30 мск.