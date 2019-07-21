Представитель РФС: ситуация с ОМОНом и фанатами не должна повториться

Представитель РФС прокомментировал ситуацию в подтрибунном помещении стадиона «Ростов Арена». Напомним, что после окончания матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» (2:2) произошло столкновение между сотрудниками ОМОНа и фанатами «Спартака».



«В организации матча участвуют клуб, полиция и РПЛ. Они должны делать всё, чтобы игра проходила в комфортных для болельщиков условиях. При этом клубы проходят сертификацию безопасности, и если они не соответствует критериям, то не должны быть допущены к выступлению в чемпионате. Всем сторонам необходимо работать с фанатами, пресекать неправомерные действия. Но и реакция на нарушения должны быть адекватной. Мы надеемся, что РПЛ разберётся в произошедшем в Ростове-на-дону. Такая ситуация на стадионах не должна повториться», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Денис Целых.

Очевидец: ОМОН бил фанатов «Спартака» дубинками и электрошокерами, даже лежащих