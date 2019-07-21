Фанаты сборной Алжира свалили статую де Голля, празднуя победу своей команды

Болельщики сборной Алжира свалили статую генерала Шарля де Голля во французском городе Эврё, празднуя победу своей команды на кубке Африканских наций. Об этом сообщили французские СМИ.



Шарль де Голль возглавлял французское Сопротивление в годы Второй мировой войны, когда Франция была завоёвана Германией. Позднее он стал основателем и президентом Пятой республики, проведя в этой должности десять лет — с 1959 по 1969 годы. Его имя сейчас носят аэропорт в Париже и французский авианосец. Статую де Голлю установили 18 июня на площади, также названной в его честь.



«Я крайне шокирован, как и все жители. Они не просто повалили статую, они совершили посягательство на символ. Кроме того, именно генерал де Голль провозгласил независимость Алжира. Очень печально, что эти хулиганы не знают историю своей страны», — цитирует мэра города Ги Лефрана радиостанция France Bleu.

Алжир стал победителем Кубка африканских наций, обыграв в финале Сенегал