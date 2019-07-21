Уткин: Григоряна скоро уволят, потому что он совершает глупые поступки

Спортивный комментатор Василий Уткин предположил, что тренера «Тамбова» Александра Григоряна скоро уволят. За свою карьеру 52-летний Григорян тренировал больше десяти команд, в том числе женских. Ни в одном клубе в мужском футболе он не работал дольше полутора лет.
«Почему Александр Григорян будет уволен в самое ближайшее время? Потому, что он совершает глупые поступки. Мне от этого грустно, потому что он хороший парень, но я не удивлён, потому что тренером он работать не может, и это давно мне понятно.
Вот он пришёл в студию «Матча» накануне игры его команды с «Локомотивом». А неделю до этого он провёл, готовя свою команду к этой игре. Напоминая о её важности, ответственности, концентрации. Это всегда важно, но для «Тамбова» особенно, потому что ничего другого, кроме высочайшей мобилизации, команда-дебютант противопоставить вице- и экс-чемпиону на его поле не может. Сейчас команда увидела его по телевизору. Это простой пример того, что вечером перед матчем есть много других прекрасных и более важных дел, чем этот матч.
Разумеется, ничем не помешает визит на ТВ как таковой. Мы все это понимаем. Но и каждый футболист прекрасно знает про самого себя, что ничего не изменит бокал пива. И другой следом. Кальян. Тёлочка. Как ты, тренер, с них теперь спросишь? Никак.
Вот поэтому Григорян скоро перестанет быть тренером «Тамбова». Может быть, даже к понедельнику. У него есть более важные дела; он это продемонстрировал как нельзя ярче, и понять его иначе невозможно. Хотя сам он, вполне возможно, этого в виду и не имел. Но платят ему сейчас в городе Тамбове за то, как играет, как готов, о чём думает и как готовится к матчу с «Локомотивом» ФК «Тамбов». Григорян не умеет думать, как его поступки выглядят со стороны. А это крайне важно для работы тренером, потому что тебя сравнительно одинаково должны воспринимать 25 человек твоей команды. Иначе они не будут едины, выполняя твои задачи на поле.
У Григоряна масса знаний и умений, но этого мало. И то, что при этих достоинствах он не задерживается подолгу нигде — диагноз. Он идеальный телеаналитик. Яркий, для всех разный. И совсем не тренер высокого уровня. Он для этого недостаточно скучный».
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