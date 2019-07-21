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Зидан: надеемся, что Бэйл скоро уйдет, это будет лучше для всех

Зидан: надеемся, что Бэйл скоро уйдет, это будет лучше для всех
Футбол / Испания 0

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что вингер команды Гарет Бэйл покинет клуб.

«Мы надеемся, что Бэйл скоро уйдет, это будет лучше для всех. Работаем над его трансфером в новую команду. У меня нет ничего личного против Гарета, но приходит время, когда что-то нужно менять. Я должен принимать решения, мы должны меняться.

Трансфер — это решение тренера, а также игрока, который знает ситуацию. Ситуация изменится, я не знаю, через 24 или 48 часов, но она изменится, и это хорошо для всех», — приводит слова Зидана Goal.

Ранее валлийский игрок не принял участия в матче Международного куба чемпионов против мюнхенской «Баварии», который «Реал» проиграл со счётом 1:3.

Напомним, Бэйл перешёл в мадридский клуб в 2013 году за € 100 млн, став самым дорогим футболистом в мире на тот момент.

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