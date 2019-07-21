Зидан: надеемся, что Бэйл скоро уйдет, это будет лучше для всех

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что вингер команды Гарет Бэйл покинет клуб.
«Мы надеемся, что Бэйл скоро уйдет, это будет лучше для всех. Работаем над его трансфером в новую команду. У меня нет ничего личного против Гарета, но приходит время, когда что-то нужно менять. Я должен принимать решения, мы должны меняться.
Трансфер — это решение тренера, а также игрока, который знает ситуацию. Ситуация изменится, я не знаю, через 24 или 48 часов, но она изменится, и это хорошо для всех», — приводит слова Зидана Goal.
Ранее валлийский игрок не принял участия в матче Международного куба чемпионов против мюнхенской «Баварии», который «Реал» проиграл со счётом 1:3.
Напомним, Бэйл перешёл в мадридский клуб в 2013 году за € 100 млн, став самым дорогим футболистом в мире на тот момент.
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