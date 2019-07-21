Издёвка Ерёменко над Адриано и Гацкан на плечах у фаната. Фото ничьей в Ростове
20 июля в Ростове на стадионе «Ростов Арена» в матче второго тура российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом». Матч завершился со счётом 2:2.
Счёт был открыт на 23-й минуте — отличился полузащитник хозяев Хорен Байрамян. Спустя всего 2 минуты гости восстановили равенство благодаря точному удару нападающего Луиса Адриано с пенальти. Уже во втором тайме, на 66-й минуте, красно-белые вышли вперёд усилиями защитника Георгия Джикии. Под занавес матча, на 1-й компенсированной минуте, ростовчане сумели уйти от поражения — гол забил хавбек Александр Зуев.
Лучшие фото с матча «Ростов» — «Спартак» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Эдгара Брещанова и Артёма Гусева.
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