Агент Бэйла: позор Зидану за такие слова об игроке, давшем так много «Реалу»

Агент Джонатан Барретт, представляющий форварда мадридского «Реала» Гарета Бэйла, обрушился с критикой на главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана, объявившего, что валлиец не останется в команде.



По мнению Барретта, Бэйл заслужил иное отношение. «Позор Зидану за такие слова о человеке, который так много сделал для «Реала», — приводит слова агента Goal.com.



Барретта в первую очередь возмутили слова о желании Зидана поскорее расстаться с игроком. «Мы надеемся, что Бэйл скоро уйдет, это будет лучше для всех. Работаем над его трансфером в новую команду. У меня нет ничего личного против Гарета, но приходит время, когда что-то нужно менять. Я должен принимать решения, мы должны меняться. Трансфер — это решение тренера, а также игрока, который знает ситуацию. Ситуация изменится, я не знаю, через 24 или 48 часов, но она изменится, и это хорошо для всех», — отметил Зидан.

Зидан: надеемся, что Бэйл скоро уйдет, это будет лучше для всех