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Рыжиков – о критике: если бы читал все комментарии, стал бы уже седым или лысым

Рыжиков – о критике: если бы читал все комментарии, стал бы уже седым или лысым
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков рассказал, как ему удаётся переносить критику в свой адрес.

«Сильного негатива я в Самаре не встречал. Кто-то из болельщиков ревностно относится к «Рубину», у них свои отношения. Какой-то депутат сказал: «Зачем мы Рыжикова пригласили?» — и указал сумму моей зарплаты. Шикунов ему ответил, а Голубин и Божович меня подбодрили. Так что эту неприятность я быстро пережил и забыл.

Чувствуется ли давление болельщиков? Да нет. Во-первых, комментарии к постам я не читаю. Если бы я их читал, то стал бы уже седым или лысым. А во-вторых, всё покажет зелёное поле и круглый мячик. Ну и наше место в конце этого сезона. Как говорится, караван идёт, собаки лают», — приводит слова Рыжикова «Реальное время».

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