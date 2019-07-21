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Гамула: болельщики «Спартака» чуть не развалили ростовский стадион

Гамула: болельщики «Спартака» чуть не развалили ростовский стадион
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал инцидент с болельщиками «Спартака», произошедший после матча 2-го тура РПЛ между ростовским и московским клубами (2:2).

«Фанаты тоже вели себя не лучшим образом. Вы ведь не слышали, что там делали болельщики, а я слышал. Они применяли взрывпакеты, что чуть стадион не развалился. Наверное, они разозлили правоохранителей.

Я смотрю, на любых стадионах любых городов ошибки правоохранителей. Везде стреляют. Не только в Ростове- на-Дону. И так стреляют, что дети, наверное, спать не будут. И так было поздно. Но я не владею точной информацией, что там произошло. Наверное, что-то случилось, зацепились, кто-то что-то сказал. Это же так просто не бывает, чтобы подходили и били тебя дубинкой. Думаю, присутствовали какие-то нюансы.

Я знаю, что спартаковские и ростовские болельщики дружат. Если была бы другая команда – тогда понятно. А эти болельщики всегда были в одной лодке. Это я знаю. Всё это избиение, конечно, не очень хорошо. Бить вообще неприемлемо. Нужно всегда дипломатически разбираться. Думаю, разберутся. Впредь такого не должно повторяться. Это однозначно. Для этого есть компетентные органы. Если кто-то виноват – накажут.

Думаю, обе стороны виноваты. Наверное, был какой-то конфликт. Что-то спровоцировало такую ситуацию», — приводит слова Гамулы «Евро-Футбол».

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