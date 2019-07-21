Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотиву» предлагали взять Буффона

«Локомотиву» предлагали взять Буффона
Футбол / РПЛ 0

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон мог перейти в «Локомотив», сообщает Betting Insider.

По информации источника, представители 41-летнего вратаря контактировали с руководством «железнодорожников» ещё до того, как московский клуб смог договориться с Маринато Гилерме о продлении контракта, а их клиент вернулся в «Ювентус». В переговорах между сторонами также принимал участие агент Марко Трабукки, который и подтвердил эту информацию. Вариант с переходом в клуб РПЛ Буффон рассматривал из-за фактора заработной платы.

Буффон подписал контракт с «Ювентусом» с окладом € 1,5 млн в год. Ранее сообщалось, что Гилерме продлил соглашение с «Локомотивом» с заработной платой порядка € 2,4 млн за сезон.

Буффон взял в «Ювентусе» новый номер
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент