«Локомотиву» предлагали взять Буффона

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон мог перейти в «Локомотив», сообщает Betting Insider.

По информации источника, представители 41-летнего вратаря контактировали с руководством «железнодорожников» ещё до того, как московский клуб смог договориться с Маринато Гилерме о продлении контракта, а их клиент вернулся в «Ювентус». В переговорах между сторонами также принимал участие агент Марко Трабукки, который и подтвердил эту информацию. Вариант с переходом в клуб РПЛ Буффон рассматривал из-за фактора заработной платы.

Буффон подписал контракт с «Ювентусом» с окладом € 1,5 млн в год. Ранее сообщалось, что Гилерме продлил соглашение с «Локомотивом» с заработной платой порядка € 2,4 млн за сезон.