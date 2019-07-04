Буффон взял в «Ювентусе» новый номер

После возвращения в «Ювентус» Джанлуиджи Буффон будет выступать под новым игровым номером.

В сезоне-2019/20 41-летний голкипер будет носить футболку с двумя семёрками на спине.

Видео доступно в «твиттере» «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что зарплата Буффона в «Ювентусе» составит € 1,5 млн. Вратарь достался бьянконери бесплатно, так как его контракт с «Пари Сен-Жермен» истёк 30 июня этого года.

Буффон ранее выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба голкипер девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном Кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.

В минувшем сезоне в составе «ПСЖ» итальянский вратарь сыграл 25 матчей и пропустил 25 мячей. С парижанами он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.