Буффон взял в «Ювентусе» новый номер

После возвращения в «Ювентус» Джанлуиджи Буффон будет выступать под новым игровым номером.
В сезоне-2019/20 41-летний голкипер будет носить футболку с двумя семёрками на спине.
Видео доступно в «твиттере» «Ювентуса».
Ранее сообщалось, что зарплата Буффона в «Ювентусе» составит € 1,5 млн. Вратарь достался бьянконери бесплатно, так как его контракт с «Пари Сен-Жермен» истёк 30 июня этого года.
Буффон ранее выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба голкипер девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном Кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.
В минувшем сезоне в составе «ПСЖ» итальянский вратарь сыграл 25 матчей и пропустил 25 мячей. С парижанами он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.
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