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Сёмину была показана жёлтая карточка в матче с «Тамбовом»

Сёмину была показана жёлтая карточка в матче с «Тамбовом»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин получил предупреждение в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом», который в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Во время игры наставник «железнодорожников» часто выбегал за пределы технической зоны и кричал на судей. В итоге главный арбитр встречи Станислав Васильев предъявил 72-летнему специалисту жёлтую карточку.

Ранее в матче Премьер-Лиги только один тренер получал предупреждение. В игре 1-го тура с «Ростовом» жёлтая карточка была предъявлена наставнику «Оренбурга» Владимиру Федотову за споры с арбитром.

Напомним, после возвращения в «Локомотив» в 2016 году Сёмин выиграл с командой четыре трофея — чемпионат, два Кубка и Суперкубок России.

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