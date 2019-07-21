Сёмину была показана жёлтая карточка в матче с «Тамбовом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин получил предупреждение в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом», который в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Во время игры наставник «железнодорожников» часто выбегал за пределы технической зоны и кричал на судей. В итоге главный арбитр встречи Станислав Васильев предъявил 72-летнему специалисту жёлтую карточку.

Ранее в матче Премьер-Лиги только один тренер получал предупреждение. В игре 1-го тура с «Ростовом» жёлтая карточка была предъявлена наставнику «Оренбурга» Владимиру Федотову за споры с арбитром.

Напомним, после возвращения в «Локомотив» в 2016 году Сёмин выиграл с командой четыре трофея — чемпионат, два Кубка и Суперкубок России.