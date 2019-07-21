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Килин: «Тамбов» уже почувствовал, что такое Премьер-Лига

Килин: «Тамбов» уже почувствовал, что такое Премьер-Лига
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Тамбова» Антон Килин прокомментировал поражение команды (1:2) в матче 2-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Мы будем двигаться дальше и исправлять ошибки в следующих играх. Уже почувствовали, что такое Премьер-Лига: за любую ошибку сразу наказывают. Ошибаться нельзя, нужно всегда строго играть в обороне. У «Тамбова» были шансы отыграться, было несколько неплохих подходов.

Конечно, неправильно, что домашний матч со «Спартаком» пройдёт в Саранске. Хотелось бы сыграть в Тамбове при своих болельщиках, чтобы пришло больше людей и было легче играть. Мы знали о проблемах со стадионом в Тамбове, когда выходили в Премьер-Лигу, но в кратчайшие сроки эту проблему постараются устранить", — передаёт слова Килина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Константинов.

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