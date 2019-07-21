Форвард «Тамбова»: пропустили два гола подряд из-за нехватки концентрации
Нападающий «Тамбова» Михаил Костюков прокомментировал поражение команды (1:2) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена».
«Мы быстро пропустили два гола. Думаю, это всё нехватка концентрации. Будем опять разбирать на теории, чтобы таких ошибок больше не было», — передаёт слова Костюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В матче с «Локомотивом» Костюков открыл счёт на 6-й минуте. Впрочем, «железнодорожники» сумели одержать победу благодаря голам на 31-й и 33-й минутах. Отличились Антонио Эдер и Владислав Игнатьев.
В 3-м туре «Локомотив» на выезде сыграет с ЦСКА. Матч состоится 28 июля. «Тамбову» 27 июля предстоит домашняя игра со «Спартаком».
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