Форвард «Тамбова»: пропустили два гола подряд из-за нехватки концентрации

Нападающий «Тамбова» Михаил Костюков прокомментировал поражение команды (1:2) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена».



«Мы быстро пропустили два гола. Думаю, это всё нехватка концентрации. Будем опять разбирать на теории, чтобы таких ошибок больше не было», — передаёт слова Костюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче с «Локомотивом» Костюков открыл счёт на 6-й минуте. Впрочем, «железнодорожники» сумели одержать победу благодаря голам на 31-й и 33-й минутах. Отличились Антонио Эдер и Владислав Игнатьев.

В 3-м туре «Локомотив» на выезде сыграет с ЦСКА. Матч состоится 28 июля. «Тамбову» 27 июля предстоит домашняя игра со «Спартаком».