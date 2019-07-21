«Коломна» выбила «Сатурн» из Кубка России

В матче 1/256 финала Кубка России «Коломна» обыграла раменский «Сатурн» и вышла в следующий раунд турнира. Встреча состоялась в Коломне на стадионе «Труд». Обслуживал матч арбитр Александр Самсонов из Балашихи. Ассистентами рефери работали москвичи Алексей Чаплыгин и Шалва Циклаури.

Счёт был открыт на 5-й минуте. Автором гола стал нападающий «Сатурна» Константин Корж. Вскоре хозяева восстановили равновесие благодаря голу форварда Вячеслава Журавлёва. Победный гол на 29-й минуте забил защитник Дмитрий Новак. «Коломна» заканчивала матч в меньшинстве из-за удаления Харченкова. Впрочем, «Сатурн» не сумел использовать численное большинство.

Напомним, победителем Кубка России-2018/19 является московский «Локомотив».