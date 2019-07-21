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Сарри: Роналду — лучший игрок «Ювентуса», ему нужна свобода на поле

Сарри: Роналду — лучший игрок «Ювентуса», ему нужна свобода на поле
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды в матче Международного кубка чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:3).

«Для нас это был сложный матч с командой, которая годами играла одним составом при одном и том же тренере. К тому же команды оказались на разных уровнях физической подготовки. Соперник был ярче, взрывнее. Если мы хотим показывать свою игру, мы должны улучшить игру в обороне в начальных стадиях атаки соперника.

В первом тайме мы защищались не лучшим образом, нам было сложно быстро переходить в атаку. Во втором тайме мы действовали лучше, заиграли более точно в передачах и на другом уровне.

Что касается Криштиану, он лучший игрок этой команды. Мы должны хорошо использовать остальных игроков команды при игре в обороне. Роналду может действовать на любой позиции на поле. Он лучший, и для него важно иметь свободу на поле", — цитирует Сарри сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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