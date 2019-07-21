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Тренер «Рубина»: мы хорошо отреагировали на удаление Башкирова

Тренер «Рубина»: мы хорошо отреагировали на удаление Башкирова
Футбол / РПЛ 0

Тренер казанского «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:0).

«Мы, как и с «Локомотивом», начали матч не очень хорошо, но потом хорошо отреагировали на удаление. Удалось забрать мяч у соперника. Понятно, что удаление сыграло свою роль в матче. Мы не хотели садиться в оборону, но приходилось это делать и играть на контратаках.

Удаление? Не надо смотреть повтор, чтобы дать оценку работе судьи, всё было около скамейки. Но я не буду комментировать красную карточку Башкирова.

Почему Кварацхелия не играет с первых минут? Он пока не готов на 90 минут, но есть игроки, которые выходят на замену и приносят этим пользу команде", — передаёт слова Докампо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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