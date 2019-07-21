Карпин: мысль о приглашении Глушакова в «Ростов» проскользнула – и ушла
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, задумывался ли он о приглашении в команду бывшего полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, который в итоге подписал контракт с «Ахматом».
«Как идея – возможно. Это квалифицированный футболист, опытный. Но брать всех мы тоже не можем, тоже неправильно. В центральной зоне полузащиты у нас есть достаточно квалифицированные футболисты. Так что мысль о Глушакове проскользнула – и ушла», — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».
Напомним, в июне Глушаков подписал контракт с грозненским клубом по схеме «1+1». 32-летний полузащитник выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги.
После матча со «Спартаком» на здании «Ростов Арены» появилась фраза Карпина
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