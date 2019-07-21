После матча со «Спартаком» снаружи «Ростов Арены» появилась цитата Карпина

На внешней части стадиона «Ростова», «Ростов Арене», после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», который завершился ничьей со счётом 2:2, появилась бегущая надпись. Это цитата Валерия Карпина, нынешнего тренера «Ростова», который раньше на протяжении нескольких сезонов был главным тренером «Спартака», а также его генеральным директором.



Бегущая строка гласила «Ну и?». Этой короткой фразой Карпин не раз пользовался, отвечая на вопросы журналистов во время работы в «Спартаке», и она многим запомнилась.



Напомним, что ростовский клуб привлекал внимание к спартаковскому прошлому своего тренера и перед игрой. В анонсе в «твиттере» «Ростова» Карпин был изображён в виде лётчика с подписью к рисунку: «Сбитый лётчик опасен вдвойне».

Надпись на «Ростов Арене» после матча со «Спартаком» Фото : Телеграм-канал «Мог дома сидеть»