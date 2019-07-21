После матча со «Спартаком» снаружи «Ростов Арены» появилась цитата Карпина

На внешней части стадиона «Ростова», «Ростов Арене», после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», который завершился ничьей со счётом 2:2, появилась бегущая надпись. Это цитата Валерия Карпина, нынешнего тренера «Ростова», который раньше на протяжении нескольких сезонов был главным тренером «Спартака», а также его генеральным директором.
Бегущая строка гласила «Ну и?». Этой короткой фразой Карпин не раз пользовался, отвечая на вопросы журналистов во время работы в «Спартаке», и она многим запомнилась.
Напомним, что ростовский клуб привлекал внимание к спартаковскому прошлому своего тренера и перед игрой. В анонсе в «твиттере» «Ростова» Карпин был изображён в виде лётчика с подписью к рисунку: «Сбитый лётчик опасен вдвойне».
- 21 июля 2019
-
06:26
-
05:54
-
05:24
-
05:23
-
05:16
-
04:47
-
04:26
-
04:01
-
03:15
-
03:04
-
02:50
-
02:11
-
01:59
-
01:28
-
01:11
-
01:05
-
00:58
-
00:52
-
00:47
-
00:47
-
00:40
-
00:30
-
00:26
-
00:19
-
00:13
-
00:10
- 20 июля 2019
-
23:55
-
23:35
-
23:34
-
23:28
-
23:26
-
23:03
-
22:54
-
22:46
-
22:34