Ростовская полиция отпустила всех задержанных болельщиков «Спартака»
Полиция города Ростов-на-Дону отпустила всех болельщиков «Спартака», которые были задержаны после окончания матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2).
«Все задержанные были отпущены из полиции. В отношении них были составлены административные протоколы по статье 20.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, – сообщает „Спорт-экспресс“ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.
Ранее сообщалось, что после окончания встречи в подтрибунном помещении стадиона «Ростов Арена», где проходила игра, началась давка, вызванная конфликтом между болельщиками гостевой команды и представителями правоохранительных органов. В ходе столкновения омоновцы наносили фанатам удары резиновыми дубинками.
Очевидец: ОМОН бил фанатов «Спартака» дубинками и электрошокерами, даже лежащих
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