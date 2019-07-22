Дзюба: мог сделать хет-трик из ассистов, только мазилы мои промахнулись

Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу над «Сочи» (2:0) в матче 2-го тура РПЛ.

«Хороший матч, потрясающая атмосфера. Погода была душноватенькая, но дождик пошёл вовремя. Мне было тяжело, но главное — три очка. Не тренировался почти три дня, сейчас выпил «Нимесил» (обезболивающее лекарственное средство. — Прим. „Чемпионата“) полегче стало. Но пока всё ещё плоховатенько, но главное, что победили.

Обидно, что не забили все моменты. Мог сделать хет-трик из ассистов, но мои мазилы промахнулись, но ничего страшного. Но голевая есть — это приятно. Я всегда играю на команду, хотя замечать это начали недавно. Я приехал, чтобы быть с командой. На сколько нужно, на столько и выйду в любом состоянии, потому что нужно набирать очки.

Сейчас период, когда нет явных лидеров, все играют тяжело, чуть мучаются, надо вырывать, нужно делать задел. Приятно, что Азмун повторил мой жест. Они знали, что мне тяжело, было плохо. Я расстроился, что получилось так на ровном месте. Значит так должно было быть, очередное испытание для меня. Спасибо большое докторам, много помогали.

Сегодня была ужасная бессонная ночь, душно, нельзя было включить кондиционер, горло пылало, воду не могу пить, а сейчас мечтаю поесть. Горло пройдёт, буду есть как вы. Время с детишками на трибуне провёл, потому что ценю это. Это настоящие эмоции, детей нельзя обмануть. Для меня очень важно, чтобы они так относились к футболистам, потому что раньше было не так", — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.