«Реал» дал согласие на переход Хамеса в «Атлетико»
«Реал» согласился отпустить полузащитника Хамеса Родригеса в «Атлетико», сообщает CalcioNapoli24. Стоимость трансфера без учёта бонусов составит € 40 млн.
По информации источника, на следующей неделе колумбиец пройдёт медосмотр перед переходом в «Атлетико», после чего заключит с «матрасниками» контракт до лета 2024 года.
Последние два сезона Родригес провёл в «Баварии» на правах аренды. Мюнхенский клуб мог выкупить хавбека, но решил этого не делать.
Хамес не входит в планы главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. «Сливочные» хотят продать футболиста до закрытия этого летнего трансферного окна.
В минувшей кампании Родригес в составе «Баварии» забил 7 голов и отдал 6 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах.
«Атлетико» разгромил «Нумансию», Фелиш получил травму в дебютной игре за клуб
- 22 июля 2019
-
03:25
-
02:52
-
02:44
-
02:37
-
01:56
-
01:42
-
01:17
-
00:59
-
00:42
-
00:40
-
00:37
-
00:33
-
00:29
-
00:25
-
00:22
-
00:15
- 21 июля 2019
-
23:57
-
23:55
-
23:46
-
23:28
-
23:15
-
23:12
-
23:10
-
23:00
-
22:51
-
22:38
-
22:38
-
22:36
-
22:33
-
22:30
-
22:08
-
22:04
-
21:59
-
21:55
-
21:53
Партнерский контент