«Реал» дал согласие на переход Хамеса в «Атлетико»

«Реал» согласился отпустить полузащитника Хамеса Родригеса в «Атлетико», сообщает CalcioNapoli24. Стоимость трансфера без учёта бонусов составит € 40 млн.

По информации источника, на следующей неделе колумбиец пройдёт медосмотр перед переходом в «Атлетико», после чего заключит с «матрасниками» контракт до лета 2024 года.

Последние два сезона Родригес провёл в «Баварии» на правах аренды. Мюнхенский клуб мог выкупить хавбека, но решил этого не делать.

Хамес не входит в планы главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. «Сливочные» хотят продать футболиста до закрытия этого летнего трансферного окна.

В минувшей кампании Родригес в составе «Баварии» забил 7 голов и отдал 6 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах.