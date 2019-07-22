Фекир перейдёт в «Бетис» из «Лиона» за € 25 млн

Испанский «Бетис» согласовал с французским «Лионом» переход хавбека Набиля Фекира за € 25 млн, сообщает El Transistor.

По сведениям источника, футболист сборной Франции подпишет с севильской командой пятилетнее соглашение.

Ранее сообщалось, что в услугах Фекира также заинтересованы «Севилья», «Валенсия» и «Милан». Напомним, в летнее трансферное окно 2018 года Набиль был близок к переходу в «Ливерпуль», но в последний момент сделка сорвалась. По информации СМИ, красных смутило состояние колена игрока.

В минувшем сезоне Фекир принял участие в 29 матчах французской Лиги 1. В его активе 9 мячей и 7 результативных передач. В Лиге чемпионов 26-летний полузащитник забил 3 мяча и отдал 2 голевых паса в 6 встречах.