Виллаш-Боаш: являюсь фанатом «Порту» с самого рождения, возвращение возможно

Наставник «Марселя» Андре Виллаш-Боаш признался, что является фанатом «Порту» с самого рождения и через 10 лет может вернуться в португальский клуб, но не в качестве тренера.
«Где я вижу себя через 10 лет? Не могу сказать, я хочу оставаться в футболе, но не как тренер. У меня есть идеи, и я много думаю о „Порту“. Я был фанатом „Порту“ с самого рождения, и у меня есть амбиции. Я пережил самый красивый опыт в моей жизни, когда тренировал свой клуб. То, что я пережил в том сезоне, было невероятно. Я много думаю о будущем клуба, и да, возвращение возможно», — приводит слова Виллаш-Боаша OJogo.
Виллаш-Боаш тренировал «Порту» в сезоне-2010/11, и клуб под его руководством стал чемпионом страны. Также он работал ассистентом Жозе Моуринью в сезоне-2003/04, когда тот был наставником португальской команды.
- 22 июля 2019
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