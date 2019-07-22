Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил и футболистка сборной США Меган Рапино сделали совместную фотографию во время предсезонного тура «канониров» по американским городам.



Примечательным снимок стал по той причине, что Озила стали сравнивать с Рапино из-за причёсок, которые стали похожими после того, как немец покрасил волосы.



Вместе с ними также сфотографировался партнёр Месута по «Арсеналу» нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, который ранее обратил внимание на сходство и пошутил, разместив в социальной сети сообщение «Теперь понятно, как они выиграли», намекая на победу сборной США на чемпионате мира по футболу среди женских команд. Рапино на этом турнире стала лучшим игроком и бомбардиром.

Озил сфотографировался с футболисткой сборной США. Их сравнивали из-за причёски Фото: «Инстаграм» Меган Рапино