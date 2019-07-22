Озил сфотографировался с футболисткой сборной США. Их сравнивали из-за причёски
Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил и футболистка сборной США Меган Рапино сделали совместную фотографию во время предсезонного тура «канониров» по американским городам.
Примечательным снимок стал по той причине, что Озила стали сравнивать с Рапино из-за причёсок, которые стали похожими после того, как немец покрасил волосы.
Вместе с ними также сфотографировался партнёр Месута по «Арсеналу» нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, который ранее обратил внимание на сходство и пошутил, разместив в социальной сети сообщение «Теперь понятно, как они выиграли», намекая на победу сборной США на чемпионате мира по футболу среди женских команд. Рапино на этом турнире стала лучшим игроком и бомбардиром.
Озил сфотографировался с футболисткой сборной США. Их сравнивали из-за причёски
Фото: «Инстаграм» Меган Рапино
Озил назвал настоящую причину, по которой покрасил волосы
- 22 июля 2019
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