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Озил сфотографировался с футболисткой сборной США. Их сравнивали из-за причёски

Озил сфотографировался с футболисткой сборной США. Их сравнивали из-за причёски
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил и футболистка сборной США Меган Рапино сделали совместную фотографию во время предсезонного тура «канониров» по американским городам.

Примечательным снимок стал по той причине, что Озила стали сравнивать с Рапино из-за причёсок, которые стали похожими после того, как немец покрасил волосы.

Вместе с ними также сфотографировался партнёр Месута по «Арсеналу» нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, который ранее обратил внимание на сходство и пошутил, разместив в социальной сети сообщение «Теперь понятно, как они выиграли», намекая на победу сборной США на чемпионате мира по футболу среди женских команд. Рапино на этом турнире стала лучшим игроком и бомбардиром.

Озил сфотографировался с футболисткой сборной США. Их сравнивали из-за причёски
Озил сфотографировался с футболисткой сборной США. Их сравнивали из-за причёски
Фото: «Инстаграм» Меган Рапино
Озил назвал настоящую причину, по которой покрасил волосы
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