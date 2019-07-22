Ван Дейк — о грязном фоле защитника «Севильи»: думаю, это что-то говорит о нём

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о нарушении футболиста «Севильи» Жориса Ньяньона на 18-летнем игроке красных Яссере Ларуки в концовке товарищеского матча (1:2). За фол француз получил красную карточку.
«Я видел этот фол со стороны, это выглядело нездорово. Особенно учитывая, что Ньяньон нарушил правила на молодом парне, который здорово играет в этом сезоне. Думаю, это что-то говорит о нём.
С этой ситуацией надо справиться, но никому не хочется получать травмы в таких матчах. Цель футболистов в товарищеских играх – набрать форму и вернуться к лучшим кондициям. Конечно, все хотят выиграть, но победа стоит на втором месте. Надеюсь, с Яссером всё будет хорошо», — приводит слова ван Дейка Goal.com.
Видео с нарушением можно посмотреть в «твиттере» Sacha Pisani.
- 22 июля 2019
-
11:28
-
11:18
-
11:04
-
11:01
-
10:47
-
10:35
-
10:17
-
10:17
-
10:03
-
09:53
-
09:44
-
09:30
-
09:26
-
09:19
-
09:10
-
08:55
-
08:34
-
08:20
-
07:43
-
07:25
-
06:57
-
06:50
-
06:21
-
06:04
-
05:47
-
05:19
-
04:59
-
04:43
-
04:36
-
03:59
-
03:25
-
02:52
-
02:44
-
02:37
-
01:56