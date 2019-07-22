Ван Дейк — о грязном фоле защитника «Севильи»: думаю, это что-то говорит о нём

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о нарушении футболиста «Севильи» Жориса Ньяньона на 18-летнем игроке красных Яссере Ларуки в концовке товарищеского матча (1:2). За фол француз получил красную карточку.



«Я видел этот фол со стороны, это выглядело нездорово. Особенно учитывая, что Ньяньон нарушил правила на молодом парне, который здорово играет в этом сезоне. Думаю, это что-то говорит о нём.



С этой ситуацией надо справиться, но никому не хочется получать травмы в таких матчах. Цель футболистов в товарищеских играх – набрать форму и вернуться к лучшим кондициям. Конечно, все хотят выиграть, но победа стоит на втором месте. Надеюсь, с Яссером всё будет хорошо», — приводит слова ван Дейка Goal.com.

Видео с нарушением можно посмотреть в «твиттере» Sacha Pisani.