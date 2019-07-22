Тихонов: произошедшее в Ростове — нонсенс, какое-то издевательство над людьми

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал инцидент с болельщиками команды, который произошёл после окончания выездного матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2).

«Это какое-то издевательство над людьми. Всё-таки мы живём в другое время, и произошедшее в Ростове для меня просто нонсенс. Уж сейчас-то точно есть возможность находить компромисс и не доводить всё до дубинок. Что такие случаи по-прежнему случаются – для меня просто дико. Лига должна принять все возможные меры, чтобы подобное в принципе исключить из нашего футбола. Когда несколько тысяч человек приезжают в другой город, очевидно, что невозможно сделать поведение фанатов идеальным для полиции. Но к людям всё равно надо относиться как к людям», — цитирует Тихонова «Советский спорт».

Видео доступно на «Чемпионате».