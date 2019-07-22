Гризманн: мы с Симеоне как семья, я его очень люблю

Новичок «Барселоны» нападающий Антуан Гризманн рассказал об отношениях с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне.
«Мои отношения с Симеоне больше, чем между тренером и игроком. Мы как семья. Мы отлично ладим, как и наши жёны и дочери. Это очень важно на поле и в личной жизни. Я многим обязан ему и очень его люблю. Наши отношения продолжатся и после окончания наших карьер в футболе», — приводит слова Гризманна Mundo Derportivo.
Напомним, «Барселона» купила Гризманна за € 120 млн, выплатив полную сумму отступных. Однако «Атлетико» намерен получить от каталонцев ещё € 80 млн за трансфер француза. Руководство мадридского клуба утверждает, что владеет документами, доказывающими наличие соглашения между «Барселоной» и Гризманном, подписанного ещё 9 марта. Антуан заключил с каталонцами пятилетний контракт и будет выступать под 17-м номером.
- 22 июля 2019
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