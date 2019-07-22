Сын Лилиана Тюрама стал игроком мёнхенгладбахской «Боруссии»

Нападающий Маркус Тюрам, сын бывшего защитника сборной Франции Лилиана Тюрама, стал игроком мёнхенгладбахской «Боруссии», сообщается на официальном сайте немецкого клуба. Контракт 21-летнего форварда с «Боруссией» рассчитан до июня 2023 года.



Ранее Тюрам выступал в составе «Генгама», который по итогам сезона-2018/19 покинул высший французский дивизион. Форвард в 38 матчах на клубном уровне отметился 13 забитыми мячами и одной результативной передачей. Ранее сообщалось, что сумма трансфера французского футболиста составит € 9 млн.



Напомним, отец Маркуса, Лилиан Тюрам, является чемпионом мира 1998 года. В 2006 году Тюрам в составе сборной Франции проиграл в финале чемпионата мира команде Италии.

Фото: Официальный сайт мёнхенгладбахской «Боруссии»