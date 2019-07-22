Бывшая девушка по вызову извинилась перед женой Руни

Бывшая проститутка Хелен Вуд принесла извинения жене английского нападающего «Ди-Си Юнайтед» Уэйна Руни Колин за то, что у неё был секс втроём с футболистом и её подругой. В тот момент Колин была беременна первым ребёнком, утверждает Daily Mail.

По данным источника, половой акт произошёл в 2009 году. Это случилось в пятизвёздочном отеле в Манчестере.

«Раньше я по-другому относилась к данной ситуации. Я говорила себе: «Если она хочет остаться с ним, это её проблемы. Теперь, когда я стала старше, мне кажется, что она является мамой, которая хочет быть со своей семьёй. Мы все знаем женщин, которые мирятся с изменами. К сожалению, её случай стал для всех развлечением», — сказала Вуд.

Позже Вуд продала эту историю журналистам за € 45 тыс. Также её услугами пользовались ещё два экс-футболиста «Манчестер Юнайтед».