Бывшая девушка по вызову извинилась перед женой Руни

Бывшая проститутка Хелен Вуд принесла извинения жене английского нападающего «Ди-Си Юнайтед» Уэйна Руни Колин за то, что у неё был секс втроём с футболистом и её подругой. В тот момент Колин была беременна первым ребёнком, утверждает Daily Mail.
По данным источника, половой акт произошёл в 2009 году. Это случилось в пятизвёздочном отеле в Манчестере.
«Раньше я по-другому относилась к данной ситуации. Я говорила себе: «Если она хочет остаться с ним, это её проблемы. Теперь, когда я стала старше, мне кажется, что она является мамой, которая хочет быть со своей семьёй. Мы все знаем женщин, которые мирятся с изменами. К сожалению, её случай стал для всех развлечением», — сказала Вуд.
Позже Вуд продала эту историю журналистам за € 45 тыс. Также её услугами пользовались ещё два экс-футболиста «Манчестер Юнайтед».
- 22 июля 2019
-
20:38
-
20:23
-
20:17
-
19:59
-
19:57
-
19:30
-
19:17
-
19:02
-
19:00
-
18:49
-
18:49
-
18:30
-
18:24
-
18:20
-
18:14
-
18:03
-
18:00
-
17:59
-
17:40
-
17:36
-
17:25
-
17:19
-
17:07
-
17:07
-
16:53
-
16:51
-
16:40
-
16:38
-
16:28
-
16:15
-
16:09
-
16:03
-
16:00
-
15:52
-
15:49