«Ювентус» готов продать Матюиди за € 25 млн

Полузащитник туринского «Ювентуса» Блез Матюиди может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, туринский клуб готов продать 32-летнего французского футболиста за € 25 млн. В услугах Матюиди заинтересованы «Монако», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».



Матюиди ранее выступал на родине за «Труа», «Сент-Этьен» и «Пари Сен-Жермен». В стане парижан он провёл шесть лет, после чего в 2017 году перебрался в «Ювентус», с которым за это время выиграл четыре трофея.



В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 31 матче итальянской Серии А, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 5 жёлтых карточек.

«Монако» нацелился на Матюиди