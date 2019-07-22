«Ювентус» готов продать Матюиди за € 25 млн
Полузащитник туринского «Ювентуса» Блез Матюиди может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, туринский клуб готов продать 32-летнего французского футболиста за € 25 млн. В услугах Матюиди заинтересованы «Монако», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».
Матюиди ранее выступал на родине за «Труа», «Сент-Этьен» и «Пари Сен-Жермен». В стане парижан он провёл шесть лет, после чего в 2017 году перебрался в «Ювентус», с которым за это время выиграл четыре трофея.
В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 31 матче итальянской Серии А, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 5 жёлтых карточек.
«Монако» нацелился на Матюиди
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