Forbes опубликовал топ-50 самых дорогих спортивных клубов мира

Журнал Forbes опубликовал рейтинг из 50 самых дорогих спортивных клубов мира. В него вошло восемь футбольных клубов.

Первое место занял клуб из американского футбола «Даллас Коубойс», чья стоимость оценивается в $ 5 млрд. Вторым стал американский бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкис», оценённый в $ 4,6 млрд. В тройку лучших вошёл мадридский «Реал» со стоимостью в $ 4,24 млрд.

Топ-10 самых дорогих спортивных клубов мира выглядит так:

1. «Даллас Коубойс» (американский футбол) — $ 5 млрд

2. «Нью-Йорк Янкис» (бейсбол) — 4,6

3. «Реал» (Мадрид) (футбол) — 4,24

4. «Барселона» (футбол) — 4,02

5. «Нью-Йорк Никс» (баскетбол) — 4

6. «Манчестер Юнайтед» (футбол) — 3,81

7. «Нью-Инглэнд Пэтриотс» (американский футбол) — 3,8

8. «Лос-Анджелес Лейкерс» (баскетбол) — 3,7

9. «Голден Стэйт Уорриорс» (баскетбол) — 3,5

10. «Нью-Йорк Джаянтс» (американский футбол) — 3,3

...

17. «Бавария» (футбол) — 3,02

25. «Манчестер Сити» (футбол) — 2,69

32. «Челси» (футбол) — 2,58

42. «Арсенал» (футбол) — 2,27

45. «Ливерпуль» (футбол) — 2,18.