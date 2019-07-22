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Forbes опубликовал топ-50 самых дорогих спортивных клубов мира

Forbes опубликовал топ-50 самых дорогих спортивных клубов мира
Футбол / Англия 0

Журнал Forbes опубликовал рейтинг из 50 самых дорогих спортивных клубов мира. В него вошло восемь футбольных клубов.

Первое место занял клуб из американского футбола «Даллас Коубойс», чья стоимость оценивается в $ 5 млрд. Вторым стал американский бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкис», оценённый в $ 4,6 млрд. В тройку лучших вошёл мадридский «Реал» со стоимостью в $ 4,24 млрд.

Топ-10 самых дорогих спортивных клубов мира выглядит так:

1. «Даллас Коубойс» (американский футбол) — $ 5 млрд
2. «Нью-Йорк Янкис» (бейсбол) — 4,6
3. «Реал» (Мадрид) (футбол) — 4,24
4. «Барселона» (футбол) — 4,02
5. «Нью-Йорк Никс» (баскетбол) — 4
6. «Манчестер Юнайтед» (футбол) — 3,81
7. «Нью-Инглэнд Пэтриотс» (американский футбол) — 3,8
8. «Лос-Анджелес Лейкерс» (баскетбол) — 3,7
9. «Голден Стэйт Уорриорс» (баскетбол) — 3,5
10. «Нью-Йорк Джаянтс» (американский футбол) — 3,3
...
17. «Бавария» (футбол) — 3,02
25. «Манчестер Сити» (футбол) — 2,69
32. «Челси» (футбол) — 2,58
42. «Арсенал» (футбол) — 2,27
45. «Ливерпуль» (футбол) — 2,18.

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