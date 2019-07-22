Forbes опубликовал топ-50 самых дорогих спортивных клубов мира

Журнал Forbes опубликовал рейтинг из 50 самых дорогих спортивных клубов мира. В него вошло восемь футбольных клубов.
Первое место занял клуб из американского футбола «Даллас Коубойс», чья стоимость оценивается в $ 5 млрд. Вторым стал американский бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкис», оценённый в $ 4,6 млрд. В тройку лучших вошёл мадридский «Реал» со стоимостью в $ 4,24 млрд.
Топ-10 самых дорогих спортивных клубов мира выглядит так:
1. «Даллас Коубойс» (американский футбол) — $ 5 млрд
2. «Нью-Йорк Янкис» (бейсбол) — 4,6
3. «Реал» (Мадрид) (футбол) — 4,24
4. «Барселона» (футбол) — 4,02
5. «Нью-Йорк Никс» (баскетбол) — 4
6. «Манчестер Юнайтед» (футбол) — 3,81
7. «Нью-Инглэнд Пэтриотс» (американский футбол) — 3,8
8. «Лос-Анджелес Лейкерс» (баскетбол) — 3,7
9. «Голден Стэйт Уорриорс» (баскетбол) — 3,5
10. «Нью-Йорк Джаянтс» (американский футбол) — 3,3
...
17. «Бавария» (футбол) — 3,02
25. «Манчестер Сити» (футбол) — 2,69
32. «Челси» (футбол) — 2,58
42. «Арсенал» (футбол) — 2,27
45. «Ливерпуль» (футбол) — 2,18.
- 22 июля 2019
-
21:55
-
21:53
-
21:31
-
21:19
-
20:55
-
20:51
-
20:38
-
20:23
-
20:17
-
19:59
-
19:57
-
19:30
-
19:17
-
19:02
-
19:00
-
18:49
-
18:49
-
18:30
-
18:24
-
18:20
-
18:14
-
18:03
-
18:00
-
17:59
-
17:40
-
17:36
-
17:25
-
17:19
-
17:07
-
17:07
-
16:53
-
16:51
-
16:40
-
16:38
-
16:28