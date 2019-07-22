«Арсенал» предложил «Ювентусу» € 35 млн за Кина

Лондонский «Арсенал» сделал новое предложение по трансферу нападающего «Ювентуса» Мойзе Кина, сообщает Tuttosport.



По информации источника, «Арсенал» предложил туринскому клубу € 35 млн за 19-летнего итальянского форварда. Сам «Ювентус» согласен отпустить Кина только с правом обратного выкупа за € 40 млн.



Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» является не единственным клубом, присматривающимся к итальянцу. Интерес к Кину проявляют «Барселона», «Эвертон» и «Севилья», а отец футболиста и вовсе заявлял, что сын хочет выступать за миланский «Интер».

Лондонский «Арсенал» занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2018/19. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити».