Президент «Ренна»: «Арсенал» не хочет отпускать Косельни

Президент «Ренна» Оливье Летанг прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб капитана лондонского «Арсенала» Лорана Косельни.
«В середине июня мы общались с «Арсеналом», и они сказали, что намерены продлить с ним контракт. Нельзя купить игрока, если его клуб не хочет его отпускать», – приводит слова Летанга Infosport+.
Косельни защищает цвета «Арсенала» с 2010 года и за девять лет завоевал с «канонирами» три Кубка и два Суперкубка Англии. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2020 года.
В минувшем сезоне французский защитник принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола, а также получил 1 жёлтую карточку. «Арсенал» по итогам кампании занял пятое место в турнирной таблице первенства и не сумел пробиться в Лигу чемпионов.
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