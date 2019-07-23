«Бетис» объявил о переходе Фекира из «Лиона»

Испанский «Бетис» в своём официальном «твиттере» объявил о переходе полузащитника французского «Лиона» Набиля Фекира. Сумма трансфера, а также условия сделки не разглашаются. Футболист сборной Франции подписал с севильской командой пятилетнее соглашение.

Ранее сообщалось, что в услугах Фекира также заинтересованы «Севилья», «Валенсия» и «Милан». Напомним, в летнее трансферное окно 2018 года Набиль был близок к переходу в «Ливерпуль», но в последний момент сделка сорвалась. По информации СМИ, красных смутило состояние колена игрока.

Фекир является воспитанником «Лиона». 26-летний Набиль выступает за основную команду французского клуба с 2013 года. Всего он принял участие в 193 матчах за лионский клуб, в которых стал автором 69 забитых мячей, а также отдал 46 результативных передач. За сборную Франции хавбек сыграл 21 матч и забил два гола.