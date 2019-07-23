«Бетис» объявил о переходе Фекира из «Лиона»

Испанский «Бетис» в своём официальном «твиттере» объявил о переходе полузащитника французского «Лиона» Набиля Фекира. Сумма трансфера, а также условия сделки не разглашаются. Футболист сборной Франции подписал с севильской командой пятилетнее соглашение.
Ранее сообщалось, что в услугах Фекира также заинтересованы «Севилья», «Валенсия» и «Милан». Напомним, в летнее трансферное окно 2018 года Набиль был близок к переходу в «Ливерпуль», но в последний момент сделка сорвалась. По информации СМИ, красных смутило состояние колена игрока.
Фекир является воспитанником «Лиона». 26-летний Набиль выступает за основную команду французского клуба с 2013 года. Всего он принял участие в 193 матчах за лионский клуб, в которых стал автором 69 забитых мячей, а также отдал 46 результативных передач. За сборную Франции хавбек сыграл 21 матч и забил два гола.
- 23 июля 2019
-
03:51
-
03:39
-
03:06
-
02:52
-
02:38
-
02:00
-
01:44
-
01:22
-
00:54
-
00:40
-
00:19
-
00:06
- 22 июля 2019
-
23:48
-
23:47
-
23:37
-
23:27
-
23:07
-
23:04
-
22:56
-
22:45
-
22:44
-
22:30
-
22:19
-
22:16
-
21:55
-
21:53
-
21:31
-
21:19
-
20:55
-
20:51
-
20:38
-
20:23
-
20:17
-
19:59
-
19:57