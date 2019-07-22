Фекир перейдёт в «Бетис» вместе со своим братом

Полузащитники «Лиона» Набиль Фекир и его брат Яссин прилетели в Севилью, чтобы завершить свои трансферы в «Бетис», сообщается в «твиттере» InformaBetis.

Ранее сообщалось, что «Бетис» согласовал с «Лионом» переход Набиля Фекира за € 25 млн. Футболист сборной Франции подпишет с севильской командой пятилетнее соглашение. Условия трансфера Яссина Фекира не разглашаются.

Братья Фекир являются воспитанниками «Лиона». 26-летний Набиль выступает за основную команду французского клуба с 2013 года. Всего он принял участие в 193 матчах за лионский клуб, в которых стал автором 69 забитых мячей, а также отдал 46 результативных передач. За сборную Франции хавбек сыграл 21 матч и забил два гола. 22-летний Яссин играет за «Лион» с 2018 года и провёл три матча.