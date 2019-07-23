Источник: «Спартак» договорился о трансфере хавбека ПСВ Перейро
«Спартак» достиг договорённости по трансферу уругвайского полузащитника ПСВ Гастона Перейро, сообщает De Telegraaf. По информации источника, сумма трансфера должна составить € 15 млн.
24-летний Перейро является воспитанником «Насьоналя» из Монтевидео. В ПСВ уругваец перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 7 млн. В минувшем сезоне футболист принял участие в 27 матчах голландского национального чемпионата (23 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (3 — с пенальти). Контракт игрока с ПСВ действует до лета 2020 года.
«Спартак» в прошлом сезоне финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и завоевал путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы.
«Аль-Гарафа» объявила о переходе Ханни из «Спартака»
- 23 июля 2019
-
03:51
-
03:39
-
03:06
-
02:52
-
02:38
-
02:00
-
01:44
-
01:22
-
00:54
-
00:40
-
00:19
-
00:06
- 22 июля 2019
-
23:48
-
23:47
-
23:37
-
23:27
-
23:07
-
23:04
-
22:56
-
22:45
-
22:44
-
22:30
-
22:19
-
22:16
-
21:55
-
21:53
-
21:31
-
21:19
-
20:55
-
20:51
-
20:38
-
20:23
-
20:17
-
19:59
-
19:57
Партнерский контент