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Источник: «Спартак» договорился о трансфере хавбека ПСВ Перейро

Источник: «Спартак» договорился о трансфере хавбека ПСВ Перейро
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» достиг договорённости по трансферу уругвайского полузащитника ПСВ Гастона Перейро, сообщает De Telegraaf. По информации источника, сумма трансфера должна составить € 15 млн.

24-летний Перейро является воспитанником «Насьоналя» из Монтевидео. В ПСВ уругваец перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 7 млн. В минувшем сезоне футболист принял участие в 27 матчах голландского национального чемпионата (23 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (3 — с пенальти). Контракт игрока с ПСВ действует до лета 2020 года.

«Спартак» в прошлом сезоне финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и завоевал путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы.

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