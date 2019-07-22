«Реал» предложил за Неймара € 90 млн и Бэйла

Мадридский «Реал» по-прежнему интересуется бразильским нападающим «ПСЖ» Неймаром и хочет отдать в обмен за него валлийского форварда Гарета Бэйла, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, «Королевский клуб» готов заплатить за бразильца € 90 млн, а также отдать Бэйла. Данное предложение может заинтересовать «ПСЖ», который хочет избавиться от строптивого игрока. Для Неймара приоритетом является возвращение в «Барселону», но он может рассмотреть вариант с переходом в «Реал», чтобы покинуть «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» намерен получить за 27-летнего Неймара € 222 млн. Именно за эту сумму форвард перешёл в парижский клуб из «Барселоны» летом 2017 года, став самым дорогим футболистом в истории.