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«Реал» предложил за Неймара € 90 млн и Бэйла

«Реал» предложил за Неймара € 90 млн и Бэйла
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» по-прежнему интересуется бразильским нападающим «ПСЖ» Неймаром и хочет отдать в обмен за него валлийского форварда Гарета Бэйла, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, «Королевский клуб» готов заплатить за бразильца € 90 млн, а также отдать Бэйла. Данное предложение может заинтересовать «ПСЖ», который хочет избавиться от строптивого игрока. Для Неймара приоритетом является возвращение в «Барселону», но он может рассмотреть вариант с переходом в «Реал», чтобы покинуть «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» намерен получить за 27-летнего Неймара € 222 млн. Именно за эту сумму форвард перешёл в парижский клуб из «Барселоны» летом 2017 года, став самым дорогим футболистом в истории.

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