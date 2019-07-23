Президент «Лилля» — о трансфере Пепе: дело сделано

Президент «Лилля» Жерар Лопес прокомментировал информацию о скором уходе из клуба нападающего Николя Пепе.



«Уход Пепе? Дело сделано. У нас есть планы и по покупкам, и по продажам футболистов. Если игрок покидает команду, мы затем получаем то, что хотим. Что касается Николя, он был очень близок к уходу ещё раньше этим летом. Это правда, что большие клубы сделали ему предложения, так что я думаю, что он нас покинет. Но в футболе никогда не знаешь, что тебя ждёт дальше», — цитирует Лопеса La Voix du Nord.



Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Лилль» находятся на продвинутой стадии переговоров о трансфере Пепе. Конкурентами «красных дьяволов» в борьбе за Николя являются лондонский «Арсенал», «Ливерпуль» и «Эвертон». Игроком интересуются также клубы итальянской Серии А и испанской Примеры.



В минувшем сезоне 24-летний ивуариец забил 23 гола и отдал 12 результативных передач в 41 матче во всех турнирах. Контракт форварда рассчитан до 30 июня 2022 года.

«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах о трансфере Н. Пепе