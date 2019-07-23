Васютин: над предложением «Зенита» долго не думал

Голкипер Александр Васютин прокомментировал возвращение в «Зенит». Напомним, соглашение игрока с петербургским клубом рассчитано до конца сезона-2022/23.



«Скажу довольно типичную фразу: хотел попробовать силы в Европе. Поскольку в большие клубы просто так не попадают, то нужно начинать с чего-то меньшего. Когда появился вариант с «Лахти», то думал недолго и поехал туда.



Не могу сказать, что долго думал над предложением „Зенита“. Когда узнал об интересе клуба, то посовещался с родными и близкими. Вместе пришли к выводу: надо возвращаться», — приводит слова Васютина официальный сайт «Зенита».



24-летний Васютин является воспитанником петербургской футбольной школы «Смена». За молодёжный состав «Зенита» дебютировал 18 мая 2013 года в матче 29-го тура с нижегородской «Волгой» (0:2). В августе 2016 года он был отдан в полугодовую аренду в клуб чемпионата Финляндии «Лахти». 13 августа в первом же матче — с ПК-35 — вышел в стартовом составе и забил гол. В 2017 году был признан лучшим вратарём чемпионата Финляндии.

«Зенит» объявил о трансфере голкипера Васютина