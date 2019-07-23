Буффон, Игуаин, де Лигт и Рабьо спели перед игроками «Ювентуса»

На командном ужине «Ювентуса» новички клуба прошли посвящение и исполнили песни перед игроками.



Голкипер Джанлуиджи Буффон отметил своё возвращение в «Ювентус», исполнив перед игроками туринского клуба известную песню итальянского исполнителя Доменико Модуньо «Volare» («Nel blu dipinto di blu»). Также в новички команды был вновь посвящён форвард Гонсало Игуаин, который спел хит Луиса Фонси и Дэдди Янки «Despacito».



Также обряд посвящения в игроки туринского «Ювентуса» прошли Маттейс де Лигт и Адриен Рабьо. Голландский игрок выбрал композицию Боба Марли «Three Little Birds», а француз исполнил песню соотечественника Джо Дассена «Les Champs-Élysées». Видео доступно на странице «Ювентуса» в «Инстаграме».