Буффон, Игуаин, де Лигт и Рабьо спели перед игроками «Ювентуса»
На командном ужине «Ювентуса» новички клуба прошли посвящение и исполнили песни перед игроками.
Голкипер Джанлуиджи Буффон отметил своё возвращение в «Ювентус», исполнив перед игроками туринского клуба известную песню итальянского исполнителя Доменико Модуньо «Volare» («Nel blu dipinto di blu»). Также в новички команды был вновь посвящён форвард Гонсало Игуаин, который спел хит Луиса Фонси и Дэдди Янки «Despacito».
Также обряд посвящения в игроки туринского «Ювентуса» прошли Маттейс де Лигт и Адриен Рабьо. Голландский игрок выбрал композицию Боба Марли «Three Little Birds», а француз исполнил песню соотечественника Джо Дассена «Les Champs-Élysées». Видео доступно на странице «Ювентуса» в «Инстаграме».
- 23 июля 2019
-
22:09
-
22:07
-
21:54
-
21:52
-
21:38
-
21:09
-
21:02
-
21:00
-
20:55
-
20:52
-
20:34
-
20:31
-
20:09
-
20:08
-
19:55
-
19:44
-
19:42
-
19:31
-
19:27
-
19:00
-
18:39
-
18:38
-
18:29
-
18:22
-
18:06
-
17:52
-
17:46
-
17:35
-
17:29
-
17:15
-
17:09
-
17:00
-
16:45
-
16:19
-
16:14
Партнерский контент