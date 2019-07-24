Защитник «Ливерпуля» избежал тяжёлой травмы после грубого фола игрока «Севильи»
Защитник «Ливерпуля» Яссер Ларуки прошёл медицинское обследование по поводу травмы, полученной в товарищеском матче с «Севильей» (1:2).
У Ларуки диагностированы сильные кровоподтёки в бедренной кости. Медицинский персонал продолжит следить за игроком. Медики настроены оптимистично. Ожидается, что футболист вернётся в строй через несколько недель.
Ларуки получил травму в результате грубого фола со стороны защитника «Севильи» Жориса Ньяньона. После матча игрок испанского клуба публично извинился перед молодым ливерпульцем.
18-летний Ларуки является воспитанником «Гавра». В «Ливерпуль» он перешёл летом 2017 года. В минувшем сезоне Ларуки провёл 30 матчей в молодёжном чемпионате Англии U18, забил один гол и отдал три результативные передачи.
Милнер раскритиковал защитника «Севильи» за грязный фол на игроке «Ливерпуля»
- 24 июля 2019
-
00:49
-
00:31
-
00:30
-
00:14
-
00:06
- 23 июля 2019
-
23:57
-
23:33
-
23:32
-
23:27
-
22:57
-
22:38
-
22:29
-
22:09
-
22:07
-
21:54
-
21:52
-
21:38
-
21:09
-
21:02
-
21:00
-
20:55
-
20:52
-
20:34
-
20:31
-
20:09
-
20:08
-
19:55
-
19:44
-
19:42
-
19:31
-
19:27
-
19:00
-
18:39
-
18:38
-
18:29
Партнерский контент