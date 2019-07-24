Защитник «Ливерпуля» избежал тяжёлой травмы после грубого фола игрока «Севильи»

Защитник «Ливерпуля» Яссер Ларуки прошёл медицинское обследование по поводу травмы, полученной в товарищеском матче с «Севильей» (1:2).



У Ларуки диагностированы сильные кровоподтёки в бедренной кости. Медицинский персонал продолжит следить за игроком. Медики настроены оптимистично. Ожидается, что футболист вернётся в строй через несколько недель.

Ларуки получил травму в результате грубого фола со стороны защитника «Севильи» Жориса Ньяньона. После матча игрок испанского клуба публично извинился перед молодым ливерпульцем.

18-летний Ларуки является воспитанником «Гавра». В «Ливерпуль» он перешёл летом 2017 года. В минувшем сезоне Ларуки провёл 30 матчей в молодёжном чемпионате Англии U18, забил один гол и отдал три результативные передачи.