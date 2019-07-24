КОНМЕБОЛ дисквалифицировала Месси на 1 матч и оштрафовала

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на один матч и наказан штрафом в размере $ 1,5 тыс за свои проступки на Кубке Америки-2019, сообщает AS. Таким образом, форвард не поможет своей сборной в стартовом матче отбора к ЧМ-2022.
Напомним, после проигранного матча Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки – 2019 Месси раскритиковал работу арбитра, который за всю игру ни разу не воспользовался помощью VAR. Позже нападающий не принял участия в церемонии награждения команды бронзовыми медалями турнира.
Ранее сообщалось, что Месси принёс официальные извинения КОНМЕБОЛ. Помимо извинений со стороны Месси в бумагах также присутствуют объяснения со стороны представителей федерации. По их словам, форвард, говоря о коррупции в КОНМЕБОЛ, не имел в виду конкретных представителей организации, а подразумевал именно судей.
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